Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18), acil serviste Dr. Celal Ayyıldız´a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle H.K.'ye engel olunan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bafra Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi. Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-12-17 09:59:30



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