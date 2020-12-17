Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor

İHA

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, vatandaşların müracaatları son güne bırakmamalarını istedi.
Kanun gereğince 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek5, Ek6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğu ifade edildi.

EDevlet üzerinden başvuru yapılabilir
İl Müdürü Kaya, başvuruların, edevlet, esigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM’ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Kaya ayrıca, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirtti.

“Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık”
Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (YİÜFE) ile güncelleneceğini belirten Ünal Kaya, “Peşin ödemelerde hesaplanan YİÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının ise, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” dedi.
Ünal Kaya, 4/b (BağKur) sigortalılarının ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini belirtti. Yapılandırmanın birçok avantajının da olduğuna vurgu yapan Kaya, Yapılandırma Kanunu'na göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını, yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyeceğini dile getirdi.
Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabileceğini söyleyen Kaya, yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını ve borcunu yapılandıran sigortalıların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinden çıkamayanlara online diyet hizmeti
YEREL HABERLER Evinden çıkamayanlara online diyet hizmeti
Çalıntı otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı
YEREL HABERLER Çalıntı otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 3’e ...
Samsun’da hekime bıçaklı saldırı Sağlık Müdürlüğü saldırıya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Samsun’da hekime bıçaklı saldırı Sağlık Müdürlüğü ...
Atakum’da parklara kış bakımı
YEREL HABERLER Atakum’da parklara kış bakımı
Samsun SBL'den online etkinlik
YEREL HABERLER Samsun SBL'den online etkinlik
Samsun’da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun’da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi
YEREL HABERLER Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı ...
Samsun'da lise 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık özel teşekkür etti Öğretmen ve öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında bile maske üretiyor
YEREL HABERLER Samsun'da lise 1,5 milyon maskeye ulaştı, bakanlık ...
Vezirköprü suya kavuştu Başkan Mustafa Demir: “Bu arıtma tesisi alanında en iyisi”
YEREL HABERLER Vezirköprü suya kavuştu Başkan Mustafa Demir: “Bu ...
Genç Memur-Sen Samsun Temsilciliği’nde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Genç Memur-Sen Samsun Temsilciliği’nde bayrak ...
Başkan Yıldırım: “Ertuğrul Sağlam ile takım ruhunu inşa etme çalışmasına başladık”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım: “Ertuğrul Sağlam ile takım ruhunu ...
Bafra Belediyesi'nden ücretsiz akademi hazırlık kursları
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi'nden ücretsiz akademi hazırlık ...
Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı
YEREL HABERLER Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı
Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı
Tüfekle amcasını vurdu
YEREL HABERLER Tüfekle amcasını vurdu
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama
Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye destek oluyor
YEREL HABERLER Türk Kızılayı pandemi döneminde binlerce kişiye ...
Tarım ve kırsal kalkınmaya 9 milyonluk destek
YEREL HABERLER Tarım ve kırsal kalkınmaya 9 milyonluk destek
Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Samsun'da sosyal medyada korona farkındalık etkinliği
Sedef romatizmasına dikkat
YEREL HABERLER Sedef romatizmasına dikkat
Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz" CHP’den Başkan Özdemir’e geçmiş olsun
YEREL HABERLER Özdemir: "Zor bir süreçten geçiyoruz" CHP’den Başkan ...
Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza
OMÜ ve Kızılay arasındaki iş birliği protokolünün kapsamı genişletildi
YEREL HABERLER OMÜ ve Kızılay arasındaki iş birliği protokolünün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X