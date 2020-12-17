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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Kardeş şehirlere yönelik program yapacağız”

İHA

Başkan Demir: “Kardeş şehirlere yönelik program yapacağız”

Türkiye Belediyeler Birliği bugün ‘KKTC Kardeş Şehirleri’ gündemi ile toplandı. Pandemi sonrası kardeş şehirlere yönelik programlar yapacaklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “KKTC’nin İskele Belediyesi ile kardeş şehir uygulamamız var. İskele Belediyesi’ne yönelik KKTC’li kardeşlerimizle daha nasıl sağlıklı iletişim kurabilir, ilişkilerimizi nasıl geliştiririz noktasında daha hassas duruyoruz. Bunu önemsiyoruz” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferans ile katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başkanlığında ‘KKTC Kardeş Şehirleri’ gündemiyle yapılan toplantıda kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikirler görüşüldü. Bu çerçevede Türkiye’de belediyelerin en fazla kardeş şehir ilişkisi kurduğu ülkeler arasında yer alan KKTC yerel yönetimleri ile yapılabilecek işbirlikleri ve ortak etkinlikler de değerlendirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin KKTC’nin İskele Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Özellikle KKTC’nin geldiğimiz süreçle ilgili yerel yönetimlerin çok önemli aşamada olduğunu görüyorum. Daha güçlü iletişim kurulduğu, kardeşliğin pekiştirildiği, hemhal olmada yerel yönetimler en önemli enstrümandır. Bizim de KKTC’nin İskele Belediyesi ile kardeş şehir uygulamamız var. Arkadaşlarımızla üzerinde çalışıyoruz. Pandemi sebebiyle henüz karşılıklı ziyaretlerimizi yapamadık. Ama pandemi sonrası sadece İskele şehri değil, tüm ülkelerdeki kardeş şehirlerimize yönelik program yapıyoruz. İskele Belediyesi’ne yönelik KKTC’li kardeşlerimizle daha nasıl sağlıklı iletişim kurabilir, ilişkilerimizi nasıl geliştiririz noktasında daha hassas duruyoruz. Bunu önemsiyoruz. Kardeş belediye oluşturulduğunda, bunun arkası doldurulmalı. İlişkiler ve iletişim artırılmalı” diye konuştu.
Yerel yönetimlerin hayata geçirdiği projelerin, halkların, medeniyetlerin ve şehir markasının oluşmasında önemli rol oynadığını söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Yerel yönetimlerin projeleri, şehrin kendini tarif eden hemen hemen her alanda oluşumunda, gelişiminde çok önemli misyonu var. Kendi potansiyellerini algılamaları, onları hayata geçirmeleri, bunları şehrini ve ülkesini istifade ettirme noktasında stratejik çalışmalara ihtiyaç var” diyerek, “Yerel yönetimler reform süreci yaşıyor. Gelecek yıllarda çok önemli reform süreçleri de önümüze gelecek. Belediyeler Birliği’nin de belediyeler olarak bizlerin bu sürece ciddi katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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