Vezirköprü’de kaliteli içme suyu sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, inşa ettiği ve dün açılışı yapılan ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’ Vezirköprü halkını mutlu etti.

İlçenin içme suyu sorununa neşter vuran tesis ile kaliteli suya kavuştuklarını ve bunun için Başkan Mustafa Demir'e teşekkür eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper, "Memba kalitesinde suya kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde hizmete aldığı İçme Suyu Arıtma Tesisi sorunlarına tek tek neşter vuruyor. Dün hizmete açılan ve 12 milyon liraya inşa edilen, günlük ortalama 9 bin metreküp suyu arıtarak ilçeye hizmet vermeye başlayan tesis, Vezirköprü halkını mutlu etti.



“Musluklardan cam gibi su akıyor”

Tesis ile birlikte musluklardan akan suyun renginin ve tadının değiştiğini ifade eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper, "Arıtma Tesisi öncesinde her yağmur yağdığında musluklarımızdan çamurlu su akıyordu ve biz bu suyu asla kullanamıyorduk. Sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve SASKİ' ye bildirdik. Daha sonra İçme Suyu Arıtma Tesis projesi onaylandı ve kısa sürede bitirilerek ilçemize hizmete sunuldu. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Arıtma Tesisi ile birlikte suyumuzun rengi tadı her şeyi değişti. Şu anda musluklarımızdan memba kalitesinde su akıyor. Gönül rahatlığıyla içebiliyoruz. Musluklarımızdan deyim yerindeyse cam gibi su akıyor diyerek herkes memnuniyetini ifade ediyor. Bu hizmeti ilçemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Demir'i telefonla aradı, teşekkür etti

Daha sonra Muhtar Alper, mahalle halkının ve kendisinin memnuniyetini ifade etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i görüntülü aradı. İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bitmesiyle birlikte “Memba kalitesinde suya kavuştuk başkanım” diyen muhtar Alper, "Mutluluğumuzu paylaşmak için telefonla aramak istedim sizi Başkanım. Suyumuz şu anda cam gibi akıyor. Emeğiniz ve hizmetleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ardından da musluktan bardağa doldurduğu suyu içerek Başkan Demir'e suyun tadının ve renginin hazır su gibi olduğunu söyledi.



“17 ilçemizde herkes memba kalitesinde su içecek”

“Yapılan hizmet ilçeye hayırlı olsun” diyerek cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçe halkımız artık içme suyu için sıkıntıya düşmeyecek. Arıtmadan sonra şu anda musluklardan akan su içmek için en sağlıklı su. Dışarıdan alınan sulardan daha temiz ve daha kaliteli. Sadece Vezirköprü'de değil 17 ilçemizde tüm hemşerilerimize memba kalitesinde su içirmek için gece gündüz sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



“Su çayın tadını değiştirdi”

Vezirköprü'de 40 yıldır çay ocağı işleten Şaban Aksu da Arıtma Tesisi'nin hizmete girmesiyle birlikte çayın tadının değiştiğini ve daha lezzetli hale geldiğini söyledi. Aksu, “Bu hizmeti Vezirköprümüze kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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