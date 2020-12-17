Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde babaoğul tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla korona virüsten hayatını kaybetti.
Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur (41) ile babası Osman Tokur(86), 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan babaoğul evde karantina altına alındı.
3 gün sonra rahatsızlığı artan Uğur Tokur, Bafra Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra da baba Osman Tokur aynı hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Uğur Tokur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 20 dakika sonra da babası Osman Tokur vefat etti.
Baba ile oğlu Esençay Mahallesi'nde toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.