Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (3)

TUTUKLANDI
Samsun´un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste Dr. Celal Ayyıldız´a bıçakla saldırı girişimi son anda önlenen Hilmi Keskin (18), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR
2020-12-17 17:40:21
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