Samsunspor’da futbolcuları ‘Yıldırım’ çarptı: 30'ar bin TL ceza

– Samsunspor’da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ı da derinden üzen Bursaspor mağlubiyetinin ardından tüm futbolculara 30’ar bin TL para cezası verildi.

12 Aralık 2020 tarihinde Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor, sahadan 30’lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Bu sezona ’şampiyonluk’ parolasıyla başlayan kırmızıbeyazlılar, birçok maçta da istenilen oyunu sahaya yansıtamamış ve beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı. Kırmızıbeyazlı takımda bardağı taşıran son olay ise genç ağırlık kadro ile mücadele eden Bursaspor’a farklı mağlup olunması oldu. Samsunspor Profesyonel Futbol Takımı kadrosundaki futbolculara 30’ar bin TL para cezası kesildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızın 12 Aralık 2020 tarihinde Bursaspor takımı ile oynadığı futbol müsabakasında armamıza ters düşen mücadele sergileyerek almış olduğu ağır yenilgi, başta Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere taraftarımız ve tüm camiamızı derinden üzmüştür. Alınan bu ağır mağlubiyet 10 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat’ın vefatının ardından olması üzüntümüzü daha da arttırmıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında aldığı karar gereği profesyonel futbol takımı oyuncularımıza 30’ar bin TL para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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