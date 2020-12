Evde tedavide ilaç kullanmayanlar, yoğun bakımlarda yükü artırıyor

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da evlerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının verilen ilaçları az ya da hiç kullanmamaları nedeniyle artan sağlık sorunları üzerine yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları yüzde 81'e ulaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Vatandaşlarımızın 'İlaç böyle, şöyle' diyerek, kullanmama eğilimi var. Verilen ilaçları vatandaşlarımız düzenli ve doğru olarak kullanılırsa, biraz daha hastane ve yoğun bakımlara yatış oranını azaltırız" dedi.

Samsun'da evlerinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören bazı vatandaşlar tedavilerinin ilk günlerinde semptomların hafif seyretmesi nedeniyle durumlarının iyi olduğunu düşünüp, verilen ilaçları az miktarda ya da hiç kullanmıyor. Ancak bu nedenle ilerleyen günlerde hastalığın seyri ilerliyor, belirtiler ağırlaşıyor. Evde tedavi gören hasta, hastanede tedavi görmek durumunda kalıyor ve yoğun bakım servisine yatırılıyor. Bu durum hastanelerin yoğun bakım servislerinin doluluk oranlarının da artmasına neden oluyor. Kentte koronavirüs vakalarındaki artışın ardından hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 81'e ulaştı.

'İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA SIKINTI VAR'

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, verilen ilaçların muhakkak kullanılması gerektiğini belirterek, "Bu çok önemli. Samsun'da böyle bir sıkıntımız da mevcut. Vatandaşlarımızın, 'İlaç böyle, şöyle' diyerek kullanmama eğilimi var. Tekrar uyarıyoruz verdiğimiz; ilaçları kullanın. Bu ilaçlar pozitif vatandaşlarımızın hastaneye yatışını veya yoğun bakıma girişini önleyici ilaçlar. Eğer biz ilaçları kullanmazsak yoğun bakımlara girişler daha fazla olacaktır. İlaçları erken dönemde kullanırsak yoğun bakımlara girişlerimiz çok daha az olacaktır. Bu uyarıyı tekrarlamış olayım" dedi.

'KİŞİNİN DURUMUNA GÖRE İLAÇ BELİRLENİYOR'

Bazı hastaların 'İlaç kullanmama gerek yok' diye yanlış bir düşünceye kapıldıklarını belirten Oruç, "Bu ilaç zarar verir, vücuduma, kalbime, karaciğerime zarar verir' düşüncesi. Böyle bir durum yok. Zaten karaciğeri ile ilgili problem olanlara ona göre ilaç veriyoruz. Her verdiğimiz ilacı, kişinin kendi durumunu değerlendirerek veriyoruz. Verdiğimiz ilaçları vatandaşlarımızın doğru bir şekilde kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'8 DOZU 1 OLARAK KULLANAN OLUYOR'

Tedavide hastalara iki ilaç verilidğini dile getiren Oruç, "Her pozitif çıkan vatandaşımıza hastanede muayene olduğu esnada veriyoruz ya da testi çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde ilaçları evine götürerek veriyoruz. Bunları doğru bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Üzerlerinde kullanma talimatları var. Bir ilacımız var ilk gün ilk dozu 8 tane ama vatandaşımız bunu 1 tane olarak kullanıyor. Verdiğimiz ilaçları hem kullanmak hem de doğru miktarda kullanmak lazım. Verilen ilaçları vatandaşlarımız düzenli ve doğru olarak kullanılırsa biraz daha hastaneye ve yoğun bakımlara yatış oranını azaltırız. Testiniz pozitif olduğunda anında bu ilaca başlamanız gerekiyor. Geciktirdiğiniz zaman etkinliği azalıyor. Zamanında doğru bir şekilde doğru dozda kullanmamız gerekiyor" dedi.

'DÜZENLİ İLAÇ KULLANIRSA DAHA ERKEN ÇÖZÜLÜR'

Esnaf Orhan Kol, ilk başta çevresinde koronavirüs hastasının olmadığını ancak vakaların artmasıyla yakınlarının da koronavirüs hastası olmaya başladığını söyleyerek, "Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske takmak çok önemli artık durum çok ciddi. 'Bir şey olmaz' düşüncesi çok yanlış. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Son zamanlarda,'tedavi için hastaneye giden insanların doktorların verdiği ilaçları 'Kalbi kötü ediyor' diye kullanmadıklarını duyuyoruz. Bu çok yanlış bence. Şehir efsanesi gibi. Bu ilaçların hepsi kullanılmalı ki daha ağırlaşıp hastanelere gitmektense zamanında müdahale edilirse daha iyi olur" dedi.

'İLAÇLARIMIZI DÜZENLİ KULLANDIK'

Kübra Torun da kendisinin ve babasının koronavirüs geçirdiklerini söyleyerek, "Tedavi sırasında evde ilaçlarımızı düzenli olarak kullandık. 5'inci günün sonunda da iyileştik. 10 gün sonunda da sonucumuz negatife döndü. İlaçların farklı bir yan etkisi olmadı bende. Herkese ilaçları kullanmayı tavsiye ediyorum. Bende ciddi bir semptom yoktu ne ateş ne baş ağrısı babamda belirtiler vardı ama bende ona rağmen ilaçlarımı kullandım. İlaç kullanımını hiç bir zaman aksatmadık. Doktorlarda her gün arayarak bizi bu konuda uyardı" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-18 09:33:23



