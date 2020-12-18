Ormana terk edilen sokak köpeklerini beslemek için kilometrelerce yol gidiyorlar

Samsun’un Vezirköprü ilçesine 40 km uzaklıktaki Durağan yolu üzerinde ormana terk edilen onlarca köpek açlık ve susuzlukla yaşam mücadelesi veriyor. Günlerce aç ve susuz kalan sokak köpeklerinin imdadına Vezirköprü hayvansever grubu yetişiyor.

Her gün Vezirköprü esnaflarından aldıkları ve kendi bütçelerinden de karşılayarak mama, et, ekmek ve yiyecekleri kilometrelerce yol kat ederek sokak köpeklerine götürüyorlar. Yabani doğaya ve zor şartlara alışık olmayan hayvanların açlık ve susuzluk dışında bölgedeki kara yolundan geçen araçların çarparak hayatlarını kaybetmeleri gibi bir ölüm tehlikesi ile de karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Orman bölgesine terk edilen sokak köpekleri yabani hayvanların da saldırısı ile karşı karşıya kaldıkları ve doğaları gereği yabani hayata alışık olmadıkları belirtilen sokak köpeklerinin imdadına koşan vatandaş ve hayvanseverler, geceleri onları araçlarının kornalarına basarak çağırıyorlar. Korna seslerini duyan hayvanlar sevinç içinde arabalara doğru koşuyor. Onlar için getirilen mama ve yiyecekleri yerken hayvanseverlere minnet duygusu ile bakışları kameralara yansıdı. Sevgiye muhtaç ve sıcak ortama hasret duyan sokak köpekleri onları beslemeye gelen hayvanseverlere adeta ‘bizi buradan kurtarın’ dercesine bakışları ve sarılmaları duygu dolu anlar yaşattı. Geceleri ormanın ürkütücü ortamında yavruları ile birlikte yaşam mücadelesi veren, şehrin merkezinden koparılıp birileri tarafından yabani orman hayatına terkedilmiş köpekler kurtarılmayı bekliyor.

Hayvanseverler grubu üyeleri yaptıkları açıklamada, “Herkes mahallesine sokağına sadece Saraycık’ta, Durağan’da değil, merkezde, uzakta, yakında hemen kapısının dibine bir kap su bir kap yemek bırakmasını istiyoruz. Çünkü sokaklar hayvanların doğal yaşam alanı, biz onları evcilleştirdiğimiz için yıllarca o yüzden bu konumda yaşamaları mümkün değil. Evimizden artan yemekler olabilir, süt yoğurt olabilir, onları koruyalım onlara sahip çıkalım. Onlar bize muhtaçlar biz olmasak yaşamaları mümkün değil” dediler.

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