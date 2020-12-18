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'Maskeye dokunduktan sonra gözlüğünüze temas etmeyin'

DHA

'Maskeye dokunduktan sonra gözlüğünüze temas etmeyin'


Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)KORONAVİRÜSTEN korunmak için önemli olan maske, gözlük camlarında buharlanmaya neden olduğu için birçok kişiyi zorluyor. Özellikle maskenin ön yüzüne dokunduktan sonra gözlük camındaki buharı silmeye çalışmanın virüs yayılımına neden olabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Gözlük kullanan vatandaşlarımızın bir kat daha dikkatli olması gerekiyor, dışarıdan eve gelince gözlüklerimizi temizlememizde fayda var. Maskeye dokunduktan sonra gözlüğe temas etmemek gerekiyor" dedi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte maske kullanmak zorunlu hale geldi. Fakat gözlük kullananlar için maske takmak bazı zorluklara neden oluyor. Maskeden dolayı gözlük camlarının buharlanması birçok vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Buharlanan gözlük camlarını, elleriyle temizleyen de var, kıyafetine süren de var. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, özellikle maskenin ön yüzüne dokunduktan sonra gözlüğe veya başka bir materyale dokunmanın virüs yayılımını artırabileceğini belirterek, gözlük temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Dikmen, gözlük camlarının, küçük bir deterjan damlası veya tıraş köpüğüyle silinmesi durumunda buharlanmayı önleyebileceğini de ifade etti.
`TIRAŞ KÖPÜĞÜ BUHARLANMAYI ÖNLEYEBİLİR´
Maskenin ön yüzünün mikroplu olarak kabul edildiğini ifade eden Doktor Dikmen, "Nefesimiz sıcak, gözlük soğuk olunca buhar oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, maskemizin ön yüzüne ellememektir. Maskeler, filtrasyon yapıyor ama bazı şeyleri süzüyor. Yani maskeye dokunduktan sonra diğer yerlere dokunmamak gerekiyor. En önemli nokta budur. Ayrıca gözlükler, küçük bir deterjan damlası veya tıraş köpüğüyle silinirse, buharlanmayabilir. Ya da özel kaplama gözlükler alınabilir. Dikkat etmemiz gereken husus; maskeyi ellememektir. Maskemiz virüsü süzüyor, maskenin ön yüzüne elledik ve sonra da gözümüze sürdük. Bulaşma olabilir, gözlük kullanan vatandaşlarımızın bir kat daha dikkatli olması gerekiyor. Maskemizin ön yüzünü her zaman mikroplu kabul ediyoruz, o nedenle kenarlardan çıkarmalıyız. Dışarıdan eve gelince gözlüklerimizi de temizlememizde fayda var. Gözlüğe dokunuyoruz, insanların hapşırması veya öksürmesi üzerine gelebilir, o nedenle silmekte fayda var" diye konuştu.
`BUHARLANMA NEDENİYLE LENSE İLGİ ARTTI´
Gözlüklerde meydana gelen buharlanmadan dolayı lenslere yönelim olduğunu ifade eden gözlükçü Ali Bozkurt, "Vatandaşlar, doktora gidince ayrıca bir de lens muayenesi istiyor. Daha sonra bize gelip, lens alıyorlar. Bundan dolayı lense ilgi arttı. Bunun dışında gözlük kullanan vatandaşlarımızın, gözlüklerini doğru şekilde dezenfekte etmesi gerekiyor. Gözlük camlarına da zarar vermeden, bebek şampuanını veya sıvı el sabununu sulandırıp gözlüğümüzü silip, daha sonra gözlükçüden aldığımız solüsyonlarla camları temizleyebiliriz. Kolonya ve dezenfektan ürünlerinde yüksek oranda alkol olduğu için gözlük camlarına zarar verebilir" ifadelerini kullandı.
`BUHARLANMA YÜZÜNDEN CİNNET GEÇİRECEK DURUMA GELDİM´
Buharlanma nedeniyle çok büyük sorun yaşadığını anlatan Azize Yalınkılıç, "Bu sorundan dolayı yolda yürüyemiyorum. Gözlüğü çıkarmak zorunda kalıyorum, bu kez de göremiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Her uyarı bizi tedirgin ediyor, eve gidince telefonumu, gözlüğümü temizliyorum. Fakat gözlük işi çok zor, bezmek ne demek artık cinnet geçirecek duruma geldim. Buharlanma nedeniyle evden çıkmak istemiyorum" dedi.
`EVE GİDİNCE GÖZLÜK CAMLARINI TEMİZLİYORUM´
Maskesini, gözlüğün altına taktığını ifade eden Arslan Başar, "Bu şekilde buharlanmayı azaltmaya çalışıyorum. Dokunduğumuz her şey virüs yayılımını artırabilir, o nedenle gözlüklerin de temizliği çok önemli. Bu nedenle eve gidince gözlük camları için üretilen solüsyonlar var bunları kullanıyorum" dedi.
`YOLDA YÜRÜYEMİYORUM´
Maskeyle birlikte gözlük kullanımın çok zor olduğunu belirten Mahir Bak, "Çok zor oluyor ve bir çözüm de bulamadım. Yolda yürüyemiyorum, arada maskeyi indirmek zorunda kalıyorum. Eve gidince gözlük solüsyonları ile gözlüğümü temizliyorum" diye konuştu.
Buharlanma sorunu nedeniyle arada gözlüğünü çıkarmak zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Cengiz, "Maskeye dokunduktan sonra gözlüğe dokunmak virüs yayılımını artırabilir. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eve gidince gözlüğümü de hemen siliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2020-12-18 10:14:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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