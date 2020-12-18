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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ertuğrul Sağlam, futbolculara verilen cezayı haksız buldu

İHA

Ertuğrul Sağlam, futbolculara verilen cezayı haksız buldu

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor deplasmanından alınan 30’lık mağlubiyetin ardından yönetim tarafından futbolculara kesilen 30’ar bin TL para cezasına olumlu bakmadığını, futbolcuların bu cezayı hak etmediğini söyledi.
TFF 1. Lig’de 14 haftada 24 puan toplayan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, online olarak basın toplantısı düzenledi. Takımın genel durumu, geçmiş karşılaşmalar, futbolculara verilen para cezası ve gelecek planları ile ilgili konulara açıklık getiren Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

“Böyle bir cezayı oyuncularımız hak etmiyor”
Futbolculara verilen para cezasını haksız buluğunu ifade eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Futbolculara verilen para cezası tamamen yönetimin kendi tasarrufudur. Benim ceza ile alakalı ne bir isteğim olmuştur, hatta bu cezanın olmaması gerektiğini söyledim. Böyle bir cezayı oyuncularımız hak etmiyor. Rakamlarla da kendi ifadelerimle bunu söyledim. Yönetimin kendi kararıdır. Ona şu aşamada çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Başkanımız halen hastanede. Başkanımız da hastaneden çıktığı zaman en kısa zamanda bir gün görüşmemiz olacak. Orada bazı noktalarda bugün ile alakalı, gelecek ile alakalı yapmamız gerekenler ile alakalı önemli noktaları görüşeceğiz. Onun dışında da bizim takımımız, oyuncularımız bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyorlar. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum” dedi.

“Deplasmanda her takıma 3 gol atacak bir takım değiliz”
Ligde Samsunspor’dan daha fazla transfer yapıp, daha yüksek bütçelere kurulu takımların da olduğuna değinen Ertuğrul Sağlam, “Sezon başında gereksiz bir şekilde takımızla alakalı taraftarlarımızı, camiamızı çok gereksiz bir beklenti içerisine soktuğumuzu ve sokulduğunu görüyoruz. Bizden daha fazla transfer yapan birçok takım var. Bizden daha fazla para harcayan 23 tane de takım var. Herkes bu sezon ligdeki boşluğu fırsat bularak Süper Lig hedefi kurdu. Kadro kalitesi anlamında da bizimle eş değerde ligde en az 67 takım var. Bunu kabul etmek lazım. Bu 67 takımla oynanan ligde mücadelenin lig sonuna kadar devam edeceği gerçeği de ortada. ‘Dışarıda (deplasmanda) herkese 3 atar, içeride 5 atar, hiç mağlup olmaz, hiç berabere kalmaz, her takımı ezer’ biz böyle bir takım değiliz. Bunu herkes kabul etsin. Herkes bu gerçekle yüzleşsin ve beklentilerini de ona göre yönlendirsin” diye konuştu.

“İlk devreyi 1 ya da 2. sırada bitiririz”
Kalan 3 maçta da 9 puan alarak ilk devreyi lider bitirmek istediklerinin altını çizen Sağlam, “Ben ilk günkü heyecanımı hala saklıyorum. Şehrime, taraftarıma, camiama, takımıma, kulübüme, başkanıma, yöneticilerime ilk günkü gibi güveniyorum. Biz kenetleneceğiz, birbirimizi sahipleneceğiz ve bu işin sonunu getireceğiz. Bugün 24 puandayız ve ligin liderinden 3 puan gerideyiz. Önümüzde ilk devrede 3 maç var. 2 maçı içeride, Ankaraspor maçını da deplasmanda oynayacağız. Bizim takımımız, kadromuz bu 3 maçı kazanacak yeterlilikte, kalitede ve yüreğe sahipler. Bu çocukların hepsine kendim gibi inanıyorum. Bu çocuklar çıkacaklar, sorumluluk alacaklar, olayı sahiplenecekler, birbirlerine kenetlenecekler ve 3 maçı da kazanacaklar. Alacağımız 9 puanla inanıyorum ki bu takım devreyi ya birinci, ya ikinci ya da en kötü liderden 12 puan geride üçüncü sırada bitiririz. Biz ilk yarıda kalan 9 puanın ve ikinci yarıda olan 51 puanın hepsine talibiz. Bunların hepsini almak için mücadelemizi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Takıma yapılan ağır eleştirileri kabul etmiyorum”
Takıma yapılan ağır eleştirileri kabul etmediğini ve birçok istatistikte ligin ilk sırasında yer aldıklarını belirten Sağlam, ayrıca şunları söyledi:
“Başkanımız Bursaspor maçı sonrası kendi fikirlerini ortaya koydu. Başkanımız bizim için çok değerli. O bizim ağabeyimiz, oyuncularımızın da babası. Bizler bugüne kadar aile içinde olan sorunları kendi içimizde çözmesini bildik. Bundan sonraki süreçte de bu gibi aile içinde yaşanan sorunları hep beraber kendi içimizde çözecek hoşgörü ve olgunluğa sahibiz. İleriye daha umutlu ve güzel bir şekilde bakacağız. Gelinen nokta itibariyle bugün Samsunspor olarak, bugüne kadarki performansımızdan daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik. Bundan sonra daha iyisini yapacağız. Takıma getirilen bazı eleştiriler var. Birkaç tespitimiz var. Milli takımların, futbol federasyonun ve birçok Süper Lig takımlarının kullandığı maç ve analiz programı var. Bu program doğrultusunda bize her hafta maçların rakamsal değerleri geliyor. Birçok parametre içerisinde üst sıralardayız. Mücadele (top kazanma, ikili mücadele kazanma, rakip sahada top kapma gibi) parametresinde ilk sıralardayız. 14 maçlık kısımda ikili mücadele ve top kapma sayılarında ligin birincisiyiz. Rakip sahada en çok top kazanan takımız ve rakip sahada en çok sahipsiz top kazanan takımız. Bu rakamlar doğrultusunda hiç kimse takımımıza koşmuyor, savaşmıyor, mücadele etmiyor diye bir eleştiri getiremez. Mücadele anlamında bu zamana kadar yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Topa sahip olma noktasında maç başına topa sahip olma oranında yüzde 56 ile birinci sıradayız. 1 maçta en çok pozisyona giren takımlar listesinde Adana Demirspor ile beraber ilk 2 sıradayız. Maç başına 6 pozisyon ile birinci sıradayız. Maç başına en çok şut atan ve isabet sağlayan takımız. Bu takıma kimse ‘top oynayamıyor, oyunu yönlendiremiyor, yönetemiyor, pozisyona giremiyor’ diye bir eleştiri de getiremez, bunu kabul etmiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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