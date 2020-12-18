OMÜ’lü akademisyenler “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Partal ve Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan, “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer alan bilim adamları oldu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, prestijli listede yer alan akademisyenleri kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, hindeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılarak bilimsel etki endeksi oluşturuldu. Endeks kapsamında; 22 temel alan ve 176 alt bilim dalında dünya genelinde 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin araştırmacı, “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yayımlandı.

Stanford Üniversitesi’nin yayınladığı listede OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Partal ve Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan da yer aldı.



Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başarılı bilim insanlarını kutladı

OMÜ’den “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine giren öğretim üyeleri Prof. Dr. Turgay Partal ve Doç. Dr. Selim Ceylan’ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, konu ile ilgili şunları dile getirdi: “Bilim insanlarımızın akademik çalışmalarıyla Türkiye ve uluslararası alanda başarıları bizleri motive diyor. Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında üniversitemiz akademisyenlerinin başarılarının ileride sayısal olarak artması en büyük hedeflerimizden biri. Üniversite olarak perspektifimiz akademisyenlerimizin çalışmalarını destekleyerek birçok alanda ön plana çıkarmak. Bu sayede Üniversitemizi uluslararası alanda saygın bir konuma getirmek en büyük amacımız” dedi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da eşlik etti. Görüşme sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Turgay Partal ve Doç. Dr. Selim Ceylan’a Üniversitenin hediyelerini takdim etti.

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