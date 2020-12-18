Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen S.K, M.C.Ş.,Y.D., E.K. ve H.B. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucu, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların irtibatlı oldukları adresler ile araçlarında yapılan aramalarda 883,4 gram bonzai, 102,45 gram esrar maddesi,85,45 gram metamfetamin maddesi,5,68 gram skunk maddesi, 2 bin 850 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ve 26 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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