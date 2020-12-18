Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun Canik ilçesinde bugün saat 13.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.A. bacağından yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan E.A. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen D.S. kaçtı. Polis olay yerinde 3 adet boşkovan ele geçirirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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