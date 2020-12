Ertuğrul Sağlam: Futbolcularım cezayı hak etmedi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor deplasmanında alınan 3-0´lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun futbolculara kestiği 30´ar bin TL´lik para cezasını olumlu karşılamadığını ve oyuncuların bu cezayı hak etmediğini söyledi.

TFF 1´inci Lig´de 14´üncü hafta sonunda 24 puanla 5´inci sırada bulunan Yılport Samsunspor´da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, video konferans sistemiyle basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sağlam, ligde oynadıkları ve oynayacakları maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"FUTBOLCULARIM BU CEZAYI HAK ETMİYOR"

Bursaspor deplasmanında alınan 3-0´lık mağlubiyetin ardından futbolculara verilen 30´ar bin TL´lik para cezasının tamamen yönetimin kendi tasarrufu olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Futbolculara verilen para cezası tamamen yönetimin kendi tasarrufudur. Benim ceza ile alakalı ne bir isteğim olmuştur, hatta bu cezanın olmaması gerektiğini söyledim. Böyle bir cezayı oyuncularımız hak etmiyor. Rakamlarla da kendi ifadelerimle bunu söyledim. Yönetimin kendi kararıdır. Ona şu aşamada çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Başkanımız halen hastanede. Başkanımız da hastaneden çıktığı zaman en kısa zamanda bir görüşmemiz olacak. Orada bazı noktalarda bugün ile alakalı, gelecek ile alakalı, yapmamız gerekenler ile alakalı önemli noktalarda görüşmelerimiz olacak. Onun dışında da bizim takımımız, oyuncularımız bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyorlar. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum" dedi.

"TAKIMA YAPILAN AĞIR ELEŞTİRİLERİ RET EDİYORUM"

Bursaspor mağlubiyetinin ardından takıma yapılan eleştirileri kabul etmediğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Takımımıza getirilen bazı eleştiriler var. Bu eleştirilerle alakalı birkaç tespitimiz var. İnstat programı doğrultusunda bize her hafta maçların istatistikleri, rakamsal olarak değerlendirmeler geliyor. Bu programa göre, mücadele göstergesinde ligin 14 maçlık geri kalan kısmında ikili mücadele ve top kapma sayılarında ligin birincisiyiz. Rakip sahada en çok top kazanan takımız. Rakip alanda en çok sahipsiz yani ikinci top kazanan takımıyız. Dolayısıyla bu rakamlar doğrultusunda bizim takıma hiçbir kimse `koşmuyor, mücadele etmiyor, savaşmıyor´ diye bir eleştiri getiremez. Bu parametreyle mücadeleyle alakalı bugüne kadarki yapılan bütün eleştirileri ben kabul etmiyorum, ret ediyorum. Maç başına topa sahip olma oranında yüzde 56 ile birinci sıradayız. Bir maçta en çok pozisyona giren takımlar listesinde Adana Demirspor ile beraber ilk iki içerisindeyiz. Maç başına 6 pozisyonla birinci sıradayız. Maç başına en çok şut atan ve isabet sağlayan takımız. Dolayısıyla kimse bu takıma `top oynayamıyor, oyunu yönlendiremiyor, pozisyona giremiyor´ diye eleştiri de getiremez. Bunu da kabul etmiyorum. Şunu diyebilirsiniz, `Hocam bu kadar pozisyona giriyorsunuz da bunu değerlendirmeyle alakalı bir sıkıntımız var mı?´; var. Bu doğru. Ama biz şöyle geçmişe bir göz atarsak sezon başında lige başladığımızda pozisyona girme ile alakalı bir sıkıntı yaşıyorduk. Daha sonrasında antrenmanlarımızda, çalışmalarımızda bu olaya odaklandık. Antrenman metotlarımızda, antrenman içerisinde, rakip sahadaki ofansif organizasyonlarımızı biraz daha fazla çalıştık. Bunun yanında oyun içerisindeki rotasyonlarımızı hedefe yönelik biraz daha çeşitlendirdik. Çeşitli ofansif varyasyonlar içerisinde topu rakip kaleye kadar getirme noktasında çalışmalarımızı yaptık ve bu konuda çok büyük bir gelişme kaydettiğimizi gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte girilen bu pozisyonları gole çevirme noktasında oyuncularımız daha fazla sorumluluk alacaklar. Buna inanıyorum. Bu konudaki en büyük şansızlığımız bu mevkideki en önemli oyuncumuz Tomane´den bugüne kadar çok fazla faydalanamadık. Bugüne kadar bu noktada yapılan eleştirilerle alakalı, mücadele noktasında, oyun içerisinde oyunu istemeyle alakalı getirilen bütün eleştirileri ret ediyorum. Oyunu oynama, pozisyona girmeyle alakalı bütün eleştirileri ret ediyorum. Topa sahip olma, oyuna hükmetme noktasındaki gelen eleştirilerin hepsini ret ediyorum. Daha farklı gelen eleştiriler varsa haklı olanları da kabul ediyoruz. Bu konuda çok fazla ısrarcı olmak istemiyorum."

"LİGDE KENDİ EVİNDE HER TAKIMA 5 GOL ATACAK BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Ligde Samsunspor´dan daha fazla transfer yapan takımların da olduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, şöyle konuştu:

"Maalesef sezon başında takımımız ile alakalı taraftarlarımızı, camiamızı çok farklı ve gereksiz bir beklenti içerisine soktuğumuzu ve sokulduğunu görüyorum. Sayısal anlamda bizden daha çok fazla transfer yapan takımlar var. Bizden daha fazla para harcayan birkaç tane de takım var. Herkes bu sezon ligdeki bu boşluğu fırsat bularak bir Süper Lig hedefi koydu. Dolayısıyla kadro kalitesi anlamıyla bizimle eş değerde ligde en az 6-7 tane takım var. Bu doğrultuda bu 6-7 takımla oynanan bir ligde bu mücadelenin herhalde devre sonuna hatta lig sonuna kadar bu şekilde devam edeceği gerçeği de ortada. Biz `Dışarıda herkese 3 tane atar, içerde 5 tane atar. Hiç mağlup olmaz, hiç berabere kalmaz, her takımı ezer´ diyen bir takım değiliz. Herkes bu gerçekle bir defa yüzleşsin ve beklentilerini ona göre gerçekleştirsin. Bunun yanında maalesef belli oranda kadromuza takviyeler edilirken sakatlık ve kovid nedeniyle de istediğimiz kadroyla bugüne kadar mücadele edemedik. Böyle bir şansızlıkla da karşı karşıyayız. Neredeyse ondan önceki sezon çok büyük yatırımlar yaparak, paralar harcanarak 1´inci Lig´e çıkılamamış kadrodan sonra geçtiğimiz sezon 2´nci Lig´den 1´inci Lig´e çıkmak için kurduğumuz kadroyla bugüne kadar mücadele verdik. Dolayısıyla bu çocukların verdiği mücadeleyi de takdir etmek lazım. Yani biz çok eksik mücadele ettik. O yüzden bu konuda da bazı dezavantajlarımızın ve yaşadığımız olumsuzlukların da göz önünde bulundurulması, takım performansı ve gelinen nokta itibariyle bir değerlendirme yapılacaksa bu gerçekler doğrultusunda değerlendirmelerin yapılmasını istiyorum."

"İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kalan 3 maçtan 9 puan alarak ilk yarıyı lider bitirmek istediklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Bugün 24 puandayız ve ligin liderinden sadece 3 puan gerideyiz. Önümüzde 3 tane maç var. Bunların 2 tanesi içeride, bir tanesi Ankaraspor deplasmanı. Bizim kadromuz, bizim çocuklar bu 3 maçı kazanacak yeterlilikte kalitede ve yüreğe sahipler. Ben bu çocukların hepsine kendim gibi inanıyorum. Bu çocuklar çıkacaklar, sorumluluk alacaklar, sahiplenecekler, birbirlerine kenetlenecekler ve bu 3 maçı da kazanacaklar. Alacağımız 9 puanla iddia ediyorum ki yarı devreyi ya birinci ya ikinci ya da en kötü liderden bir ya da iki puan geride ligi en kötü üçüncü bitiririz. Ben daha yukarıda bitireceğine inanıyorum. Biz ilk yarıda kalan bu 9 puanın hepsine ve ikinci yarıdaki 51 puanın hepsine talibiz. Bunların hepsini almak için mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.

"İKİNCİ YARIYA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Devre arasında takıma takviye yapılacağını açıklayan Sağlam, "Zaman içerisinde sakatlıklar, performans eksiklikleri bazı şeyleri bize çok net bir şekilde gösterdi. Takviyelerimiz olacak. Bu konuda çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. İkinci yarıda bizi şampiyonluk yarışından eksik bırakmayacak, en ufak bir açık bırakmamamız gerektiğini ilk devre içerisinde gördük. Bazı şeyleri de yaşadık. Bazı oyuncularımızın performansı ile ilgili net performans değerleri de ortaya çıktı. Bunların doğrultusunda ikinci yarı şampiyonluk için ve hepimizin hayali olan Süper Lig için takviyelerimizi yapacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-12-18 15:06:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.