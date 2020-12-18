Telekom'un kablolarını çalan pişkin hırsız: "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda"

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Samsun'da Türk Telekom'a ait makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kabloları çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeye getirilen şüphelilerinden birinin "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda" demesi dikkat çekti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom'a ait bahçede gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Telekom'a ait 2 adet makaraya sarılı 1050 metre uzunluğundaki kablolar çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kabloları çaldıkları iddia edilen A.P.(28) ve Ö.K.'yi (20) saklandıkları üst geçit ayağında yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların çaldıkları 2 makara kablolar da çevre yolu üzerindeki köprü ayağında ele geçirildi.

Irmak Polis Merkezi'ne teslim edilen A.P. ve O.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.P. adliye önünde polis aracından indikten sonra kendisini görüntüleyen habercilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda" ifadesini kullandı.

Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.P. ve Ö.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. A.P. tutuklanıp cezaevine götürüldüğü sırada oturduğu mahalleye selam göndererek, yanındaki arkadaşına "Hadi bakalım salla göbeğini" demesi dikkat çekti.

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