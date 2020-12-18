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Vali Dağlı, Çivisiz Cami ve Çarşamba Şeker Fabrikası’nı inceledi

İHA

Vali Dağlı, Çivisiz Cami ve Çarşamba Şeker Fabrikası’nı inceledi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çarşamba ilçesine gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ilçede bulunan 850 yıllık çivisiz camiyi ziyaret ederek cuma namazı kıldı. Cuma namazı sonrasında Vali Zülkif Dağlı, Çarşamba Şeker Fabrikası’na ziyarette bulunarak, revizyon çalışmalarının devam ettiği fabrikanın son durumu hakkında bilgiler aldı.
Vali Dağlı’ya Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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