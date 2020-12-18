Babasına bıçak çekerek para isteyen genç tutuklandı

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Samsun'da babasına bıçak çekerek para istediği ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki E.K. evlerinde babası N.K.'ye (69) bıçak çekerek bıçağı babasına sallayıp para istedi. Babasının şikayeti üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

E.K.'nin 5 yıl önce de annesi B.K.'ye bıçak çekerek para istediği için yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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