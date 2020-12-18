Lüks otomobil ile betona çarptı: 1 yaralı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü yol ortasındaki beton taga çarptı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden karayolu istikametine seyir etmekte olan Cengizhan Ergen (21) idaresindeki 55 AEL 686 plakalı lüks otomobil şehir çıkışındaki beton karşılama tagına çarptı. Kazada yaralanan Cengizhan Ergen, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.