Meral hemşire koronaya yenik düştü

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Samsun’da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı hemşire Meral Arbağ için başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Dağlı, "Kovid19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli hemşiremiz Meral Arbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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