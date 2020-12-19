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Doktor karı-kocanın 'korona' tartışması karakolda bitti Doktor, kendisi gibi doktor olan karısının kendisine korona virüs bulaştırmak istediği ve darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

İHA

Doktor karı-kocanın 'korona' tartışması karakolda bitti Doktor, kendisi gibi doktor olan karısının kendisine korona virüs bulaştırmak istediği ve darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde geçen aylarda eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. M.O.İ., eşinin kendisine korana virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği gerekçesiyle karakola giderek şikâyetçi oldu.
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görevli Dr. F.İ, 4 ay önce "kediye kıyma verdim diye beni darp etti" iddiasıyla kendisi gibi doktor olan eşi M.O.İ’den şikâyetçi olmuş, daha sonra da şikayetinden vazgeçmişti. Dr. F.İ. görev yaptığı Şanlıurfa’da rahatsızlandıktan sonra eşinin yanına, Samsun'un Bafra ilçesine geldi. F.İ. ve kocası M.O.İ. birlikte korana virüs testi yaptırdı. Gelen test sonucunda F.İ. pozitif, kocası M.O.İ. ise negatif çıktı. Evde yaşanan tartışma sonucunda Opr. Dr. M.O.İ., eşinin kendisine virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla karakola giderek ondan şikâyetçi oldu.

" 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek yüzüme tükürdü"
Opr. Dr. M.O.İ., "Eşim birkaç gündür rahatsızdı. Onunla birlikte korona virüs testi yaptırdık. Onun testi pozitif, benimki negatif çıktı. Eve geldik, kendisine evde bakıyordum. Bugün saat 13.00 gibi uyandı. Bugün de benim doğum günümdü. Ablam arayarak doğum günümü kutladı. Vay 'niye seni aradılar. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz' dedi. Marketten gidip bir şeyler alıp geldim. Aldıklarımı gibi benim kafama fırlattı. 'Sen beni hastaneye mi yatırmaya çalışıyorsun. Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun' diyerek cinnet geçirdi. 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek yüzüme tükürdü. Tükürüğünü eline alıp ağzıma soktu. Birkaç gündür bana zorla virüs bulaştırmaya çalışıyordu. Daha sonra beni darp etti, sağımı solumu ısırdı. Daha önceden de bana iftira atıyordu. Polis çağırıyordu" dedi.

"Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor"
Eşinin Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktor olduğunu belirten M.O.İ., "Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Kendisi şu anda evde karantinada, uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim tehlikede. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu, beni darp ediyordu. Gidip 'beni darp etti' diye şikayet ediyordu. En son beni şikayet ettiğinde kendi özgür ifadesiyle ifadesini geri aldı. Vicdan azabı çekti, 'ben yalan ifade verdim' diye. Ben de ondan şikâyetçi olmadım. Ama artık yani hastalara zarar olur, bana zarar olur diye mecbur ceza almasını istiyorum. Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şikayetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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