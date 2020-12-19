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Önce HES kodu, sonra nikah: 'Evet'ten önce HES kodu

İHA

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Samsun'da çiftlere nikahta 'evet' demeden önce HES kodu soruluyor.

Önce HES kodu, sonra nikah: 'Evet'ten önce HES kodu

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Samsun'da çiftlere nikahta ‘evet’ demeden önce HES kodu soruluyor.
Riskli vatandaşların tespitinde önemli bir yere sahip olan Hayat Eve Sığar (HES) kodu hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı. İlkadım Belediyesine ait Derebahçe Sosyal Tesisi’nde nikah merasimlerinde HES kodu sorgusu yapılıyor. Çiftler evet demeden önce HES kodunu gösteriyor. Risksiz çıkmaları halinde ise nikahları kıyılıyor.
Nikah memuru önce gelin ve damadın HES kodunu sorguluyor akabinde nikah şahitlerine kadar alanda bulunan herkesin HES koduna bakılıyor.
Evliliğe adım atan Özgür ve Pınar çiftinin nikah töreninde gülümseten anlar yaşandı. Nikah memuru "İlkadım Belediyesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere HES kodu soruyorum" deyince önce biraz şaşkınlık, sonra da yüzlerde tebessüm oluştu. HES koduna bakan memur, genç çift risksiz çıkınca nikahı kıydı.
Gelin Pınar Altun, “Korona virüs tedbirleri kapsamında nikahımız oldukça sade geçti. Nikah başlamadan önce nikah memuru bize HES kodu sordu. Bu durum bizim sağlığımız açısından oldukça güzel bir uygulama" dedi.
Akabinde açık alanda kıyılan nikaha evliliğe adım atan Ülkü ve Yunus çiftçinin nikah töreninde de nikah memuru masada HES kodu sorgulaması yaptı. Damat Yunus Burak Bozkütük, "Nikahlar daha önceki zamanlarda normal oluyordu, memur da bir anda HES kodu sorgulamaya başladı. Tabii, bunlarda güzel şeyler. Bu hastalık gidene kadar olması gereken uygulama" diye konuştu.

“Şu ana kadar riskli bir gelin damat gelmedi"
Nikah Memuru Ahmet Salih Atar ise HES kodunun önemli olduğuna dikkat çekerek, "Pandemiden önce nikahlarımızı salonda kıyıyorduk. Salonlarımız küçük olduğu için bu pandemiden dolayı 10 kişiden fazla alamıyorduk. Gelen çiftlerimizin misafirleri kalabalık gelince biz de nikahları sosyal mesafeye uygun olarak bahçede yapıyoruz. En önemlisi HES kodlarını soruyoruz. Risksiz olunca nikahlarını kıyıyoruz. Şu ana kadar riskli bir gelin damat gelmedi" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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