Samsun'da sokaklar boş kaldı



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlardan zaruri ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-19 12:44:48



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