Vali Dağlı’dan kısıtlama denetimi

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– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

SamsunSinop Yolu Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret eden Vali Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Salgının yayılımının önlemesinde denetimlerin önemli bir yeri olduğunu belirten Dağlı, görevli kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.

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