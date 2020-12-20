Samsun'da şüpheli ölüm

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Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Yılmaz (36) evinde sırt üstü yere yatar halde ölü bulundu. Olay polise haber verilirken, Halit Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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