Samsun´da, kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye 545 bin lira ceza

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Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 257 kişiye toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandı.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Kent genelinde vatandaşın tedbirlere uyduğu gözlenirken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda izin belgesi kontrolü yaptı. Belge kontrolünün ardından araçta bulunanların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 257 kişiye, toplam 545 bin 592 TL ceza uygulandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-12-20 15:50:36



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