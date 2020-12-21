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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde ev kazalarına dikkat

İHA

Pandemi döneminde ev kazalarına dikkat

– Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, “Pandemiden dolayı özellikle birçoğumuz evlerimizdeyiz. Bu dönemde ev kazaları da azımsanamayacak kadar yaşanıyor. Bunlar acil olarak müdahale gerektiriyor" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, el, kol ve bacak bölgesinde oluşan kopma, yaralanma, kesiler, kırıklar, tümörlerin tedavisinde kullanılan el cerrahisi ve mikrocerrahi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
“El cerrahisi ve mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nün bir yan dalıdır” diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "El cerrahisi ve mikrocerrahi genel olarak boyun kökünden tırnak ucumuza kadar olan uzvun tüm hastalıklarını tanı ve tedavisini kapsayan bir alandır. El cerrahisinde sıklıkla uzuv kopmaları, parmak, el, kol kopmaları bunların acil müdahalesi gerektiğinden bu şekilde yan dal oluşturulmuştur” dedi.
Kopmalar ve ani travmalarda bu yönteme başvurulduğunu dile getiren Kubilay Ersin Türkmen, “Örneğin Organize Sanayisi Bölgesi olan bölgelerde iş kazaları yaşanıyor. Çünkü işlerimizi elimizi kullanarak yaptığımız için bunlar yaşanabiliyor. Örneğin parmak kopması veya yaralanması, kesiler, kırıklar, el bölgesini ve parmakları ilgilendiren kırıklar bunlar acil olan durumlardır. El cerrahisinde bazı hastalıklar tümörler veya bir takım sıkışıklar, sinir veya tendonlarda oluşan problemler yine doğuştan parmak fazlalığı eksikliği ya da yapışıklığı gibi durumlarda da el cerrahisi ve mikrocerrahi ile müdahale edilir” diye konuştu.
Pandemi döneminde ev kazalarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Türkmen, “Pandemiden dolayı özellikle birçoğumuz evlerimizdeyiz. Bu dönemde ev kazaları da azımsanamayacak kadar yaşanıyor. Tabii ki iş kazaları gibi çok yüksek enerjili yaralanmalar olmasa bile evimizde bir takım ev işleri yaparken de yaralayabiliyoruz. Bu durumlarda tabii ki öncelikle soğukkanlı olmalı, kanama varsa kanamayı durdurmak gerekmektedir. Bunlar acil olarak müdahale gerektiriyor. Kanamayı durduktan sonra acil olarak hastaneye gelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Tedavi şeklinden bahseden Türkmen, “Bu tedavi de sıklıkla ele giden sinirlerin uyuşturulması ile lokal anestezi ile yapılıyor. Hastanın durumuna göre yaralanmasının şiddetine göre, sağ veya sol taraf, el ya da kola blok yöntemi ile ameliyatları yapıyoruz. Hasta genellikle çok ciddi yaralanmalar dışında küçük yaralanmalarda aynı gün, günübirlik ameliyat olup tekrar evine gidip dinlenebilir. Çok büyük çoklu yaralanmalar da ise hastanın hastanede yatışı takip için gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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