Samsun turizmin gözdesi olacak Başkan Demir: “Turizm denildiğinde aklınıza gelen her şey Samsun’da var”

Samsun’un turizm noktasında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Turizm denildiğinde aklınıza ne geliyorsa Samsun’da hepsi var” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Ömer Halisdemir Salonu’nda yapılan ve Vali Zülkif Dağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda şehrin turizm potansiyeli ve yapılacak yatırımlar değerlendirildi. Tanıtım noktasında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan ve Samsun’un turizm potansiyeli noktasında Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ama mevcut durumu itibariyle de turizm sektöründen en az istifade eden şehirlerden. Turizm denildiğinde aklınıza ne geliyorsa Samsun’da hepsi var. Doğa, spor, kültür, sanat ne aranıyorsa Samsun’da hepsi mevcut. Doğa turizminden tutun denizine, kış turizminden tutun kültür turizmine kadar şehrimizin önemli avantajları var. Tanıtımla ilgili şehrimizin sorunlarını ve eksikliklerini dinlerken, hem şehrimizin tanıtımını noktasında yapılacak çalışmaları önemsiyoruz” diye konuştu.

Bu toplantının çok yararlı olduğunun da altını çizen Başkan Mustafa Demir, “İyi bir strateji belirlememiz gerekiyor. Tanıtım noktasında ajansımızın mevcut çalışmasına da bakıp, bir adım attığımızda bir daha bu ayağı geri çekmeyecek şekilde sağlıklı belirlemelerle, projelendirmelerle birlikte hareket etmeliyiz. Samsun’a gelip giden misafirlerimizin memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Tanıtım konusunda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Stratejisiyle, planlamasıyla, lojistik desteği ile ne gerekiyorsa yapalım. İnsanlarımızı değerli hissettirmeli, mutlu etmeliyiz. Bununla ilgili çok sayıda değerimiz var. Samsun turizm noktasında gelecekte çok daha iyi noktada olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.