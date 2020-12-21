Başkan Demir: “Türkiye’nin en büyük, en önemli, en güzel sanayi dönüşümü” Toybelen Sanayi Dönüşümü için başvurular başladı

Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi’ne başvuruların başladığını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu Türkiye’nin en büyük, en önemli, en güzel sanayi dönüşüm projelerinden bir tanesi. Özellikle Gülsan Sanayi Sitesi esnafımızın yıllardır beklediği bir projeydi, çözüme kavuşmuş oldu” dedi.

Samsun’da 90’lı yılların başında 225 dönümlük alanda kurulan Gülsan Sanayi Sitesi, birçok kentte olduğu gibi kentsel gelişmeyle birlikte şehir merkezinde kaldı. Yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı Sanayi’nin şehir merkezi dışına taşınması için verilen mücadele sonuç verdi. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Toybelen mevkisinde; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yatırımıyla hayata geçirilecek sanayi dönüşüm projesinin 2 ay önce yapılan ihalesinin ardından yapımına başlandı. Bugün yapılan toplantıyla da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toybelen Sanayi Sitesi için esnafların başvurularını toplamaya başladıklarını açıkladı.



Başvurular başladı

Projenin son durumundan bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bildiğiniz gibi Samsun'un yıllardır gündeminde olan Gülsan Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile ilgili bütün çalışmalar yapıldı. Bugün itibarıyla Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızın Toybelen'de inşa edilmekte olan dükkanlara müracaatları başlamış bulunmaktadır. Müracaat 15 Ocak tarihine kadar sürecek. 15 Ocak'ta başvurular tamamlandığında müracaatlar ilgili birimlerimizce değerlendirmeye tabi tutulacak. Yenilenen şartlarla ilgili hak sahibi olduğu tespit edilirse gerekli incelemeler yapılacak. Kesinleştikten sonra kesin hak sahibi olmuş olacak” dedi.

Başvurular için detaylardan söz eden Başkan Mustafa Demir, “Sanayi sitemiz 100 ve 200 metrekarelik iş yerlerinde oluşuyor. 100 metrekare olan iş yerlerinin adeti 348 adettir. 200 metrekarenin adeti 1178 adettir. 100 metrekare olan dükkanlar 200 metrekareye kadar çıkabiliyor. 200 metrekareyi bulan dükkanları 400 metrekareye kadar çıkabiliyor. Projesi o şekilde hazırlandı. Ticari birimlerimiz 25, 50, 100 ve 150 metrekare olmak üzere toplam 82 adettir. İş yerlerinin metrekare fiyat listesi, başvuru koşulları için esnaflarımız belediyemizden bilgi alabileceklerdir. Özellikle satışa sunulan iş yeri sayısından daha fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekilecektir. Satışa sunulan iş yeri sayısının az olması durumunda yine kura ile belirlenecek. Fazlalık olanları Çevre ve Şehircilik Bakanlık Toplu Konut İdaresi ve Büyükşehir Belediyemizce değerlendirilerek karar altına alınacaktır. Özellikle bir peşinat yatırılacaktır. Onların da fiyatları dükkanlara göre belirlendi. Kalan kısımları da sabit taksitler halinde Toplu Konut İdaresi'ne ödenmiş olacaktır” diye konuştu.



“Altyapısı mükemmel”

Projenin büyük avantajlara sahip olduğunu belirten Başkan Demir, “Çok güzel bir proje hazırlanmış oldu. Eğimden dolayı da hem maliyetlerde ciddi bir avantaj var. Özellikle otopark noktasında Türkiye'nin en iyi sanayi sitelerinden biri olacak. Burası tamamlandığında göreceksiniz. Binaların, dükkanlarında önünde sıkışık, arabalardan geçilemeyen bir sanayi sitesi değil. Şık ve modern bir sanayi sitesi olacak. Alt yapısı mükemmeldir. Çok derli toplu yeri de çok güzel olan Atakum'da bir sanayi sitesini Samsun'a kazandırmış olacağız. 2022 yılının sonunda Gülsan'ı tamamen oraya taşımış olacağız. 2 yıl içinde hem inşaatın tamamlanması hem de oraya esnaflarımızın taşınmasını gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.



Gülsan’da kamulaştırmaya devam

Gülsan Sanayi Sitesi’nde kamulaştırmanın devam edeceğini belirten Mustafa Demir, “Bu arada mevcut Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı 2021 yılında kalan bölümler için başlatılacak. Orada da uygulanacak olan yeni projenin içerisinde botanik park, kültür yapıları olacak. Oradan Doğupark'a köprü ile geçişi olan Millet Bahçesi 100 dönüm, 252 dönüm Gülsan Sanayi Sitesi, Doğupark'ta 300 dönüm olmak üzere 652 dönümlük Samsun'un kalbinde son derece fonksiyonel birbirini tamamlayan alanı Samsun'a kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.



Samsun Fuarı 2021’de

Projenin Samsun’a ciddi anlamda yansımaları olacağını belirten Demir şunları dile getirdi:

“Seçim çalışmalarında bizim proje önerimiz vardı. Samsun Fuarı da Mert Irmağı'ndan başlayarak, belediyemizin karşısındaki Kültür Merkezi'nin arkasına kadar gelecek. Samsun Fuarı’nın yeni proje çalışmasını 2021 yılında başlatıyoruz. Toybelen Samsun’a ekonomik, sosyal, kültürel alanda 3 ana konuda çok ciddi ivme sağlayacak. Hem eski bir sanayi kent dokusunu taşımış olacağız hem yepyeni bir modern sanayi sitesine kavuşmuş olacağız hem de orada esnaflık yapan arkadaşlarımız tekrar burada bir dönüşüm olur mu diye gelecek kaygısı yaşamayacağı bir sanayi sitesi sanayi kent dokusuna kavuşmuş olacağız.”



“Trafik de rahatlama olacak”

Sanayi dönüşümü ile trafiğin de rahatlayacağına değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ümit ediyoruz burası tamamlandığında Samsun’un şehir içi trafiğine de Atakum’a da çok ciddi katkı sağlayacak. Pik saatlerde sanayiye olan trafikte ciddi anlamda bir rahatlama olacak” açıklamasında bulundu.



Metrekareye göre fiyat değişiyor

Projenin fiyatlandırmasından bahseden Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti:

“Fiyat listesi henüz kesin değil ön bir çalışma ama özellikle 100 metrekare konutlar için yaklaşık 8090 bin TL arasında peşinat yatıracaklar, gerisi 2500 TL civarında sabit taksit. 200 metrekare dükkanlar için toplam peşinat miktarı 170180 bin civarında olacak. Onun da taksit miktarı 5 bin TL civarında gözüküyor. Altı üstü olabilir bunun fikir vermesi açısında söylüyorum. Diğer ticari alanlarla ilgili peşinatı 20 ile 25 bin TL arası, 40 ile 45 bin TL arası yine 80 ile 90 bin TL arası olanlar var. A ve B tipi hemen hemen ayrı. Bunlarında taksitleri 625 TL civarından başlıyor, 1250 civarında olan var, 2 bin 500 civarında olan var, metrekareye göre bunlar değişiyor.”



Belediye kasasından 1 kuruş çıkmadı

Projenin finansman ayağından söz eden Başkan Mustafa Demir şunlara değindi:

“Finans kaynağı tamamen Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Maliyeti kamulaştırmayla beraber 900 milyon TL ile 1 milyar TL arasında. 1608 adet bağımsız bölüm sanayi dükkanı ve ticari alanlar var. Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan Toplu Konut İdaremizin imkanları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yönetiminde Samsun’a kazandırıyoruz.”



Demir diğer sanayi sitelerine de müjde verdi

Diğer sanayi esnafı içinde alt yapı ve üst yapı müjdesi veren Demir, “Tekkeköy’de İlkadım, Örnek ve 19 Mayıs Sanayi siteleri ile ilgili SASKİ projelerimizi tamamlıyoruz. 2021 yılında yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon konusunda eksikleri var onları tamamlayacağız. 2022 yılında da bütün oranın alt yapısını üst yapısını kaldırımları refüjleri yenileyeceğiz. Oralarda çok şık bir sanayi sitesi hüviyetine kavuşmuş olacak. Bu Türkiye’nin en büyük, en önemli, en güzel sanayi dönüşüm projelerinden bir tanesi. Özellikle Gülsan Sanayi Sitesi esnafımızın yıllardır belediği bir projeydi çözüme kavuşmuş oldu” dedi.



Bakanlıktan Samsun’a dev yatırım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Samsun’a büyük bir yatırım yaptığını dile getiren Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı: “Bundan sonraki süreç tamamen yapımı müteakiben kullanım süreçleri ile ilgili bilgilendireceğiz. Sanayi ve kentsel dönüşüm mahallerimizle ilgili çok önemli 4 adet ihale yapmış olduk. Birisi Toybelen Sanayi Sitesi, iki tane Kıranköy bir tane de Yeni Mahalle’de. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Gaziosmanpaşa, Soğuksu, Adalet Mahallesi. Dolayısıyla Türkiye’de en yaygın en etkin kentsel dönüşümü her yönüyle gerçekleştiren şehir olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde Samsun’da şu anda ihalesi yapılmış projelerin toplamı 2 milyar TL. Bundan sonra olacaklar hariç. Samsun’umuz hayırlı olsun.”

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