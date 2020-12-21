Yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı (2)

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-12-21 19:59:36
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