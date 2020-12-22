20 yaşındaki genç aracının içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

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Samsun'da 20 yaşındaki bir genç otomobilin içinde şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Tekkekıran Mahallesi'nin Göçmenevleri mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Hakan Bilgin, 05 LE 127 plakalı otomobilin içindeki şoför koltuğunda çenesinin altından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Hakan Bilgin'i tüfek yanında aracın içinde ölmüş halde buldu. Bilgin'in intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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