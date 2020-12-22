Yunus Babacan: "Dünya 275 trilyon dolar borçlu" DÜSAM politika konuşmalarında Yunus Babacan’ı ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Babacan: "Dünya 275 trilyon dolar borçlu" DÜSAM politika konuşmalarında Yunus Babacan’ı ağırladı

İHA

Yunus Babacan: "Dünya 275 trilyon dolar borçlu" DÜSAM politika konuşmalarında Yunus Babacan’ı ağırladı

Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) “Borçla Yaşamak: Türkiye’de Sınıf ve Eşitsizlik Deneyimleri” başlıklı konferans veren araştırma görevlisi Yunus Babacan, dünya borç stokunun 275 trilyon dolara yaklaştığını söyledi.
Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), politika buluşmaları kapsamında Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu’nun moderatörlüğünde Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi Yunus Babacan’ı ağırladı. Samsun Üniversitesi DÜSAM, politika buluşmaları kapsamında Yunus Babacan’ı ağırladı. Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu’nun moderatörlüğünde online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda Babacan, “Borçla Yaşamak: Türkiye’de Sınıf ve Eşitsizlik Deneyimleri” başlığı altında gerçekleştirdiği sunumuyla değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.
Çalışmasının yüksek lisans tezine dayandığını ifade ederek sözlerine başlayan Yunus Babacan, “Konu esasen benim 4 yıl sürdürdüğüm, biraz fazla uzun sürdü maalesef, yüksek lisans tezime dayanıyor. Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu hocamla konuştuğumuzda bu konuyu başlıklandırırken daha çok neye odaklanalım diye, meselenin daha teorik metodolojik taraflarından ziyade sahada bizim bizatihi son 20 yılda borcu nasıl deneyimlediğimize dair tespitlere yönelmemizin daha iyi olacağını söyledi. Ben de daha çok o kısma, saha çalışması üzerinden derinlemesine görüşme yaptığım kişilerin deneyimlerine odaklandım. Ama ondan önce kısa bir giriş yapmak istiyorum tabii ki teorik olarak. Çünkü borç dediğimizde bize ne ifade eder, ne anlamamız gerekir sorusunun 2008 krizinden sonra özellikle çok fazla sorulmaya başlandığını görüyoruz. Zira 2008 krizi dünya tarihinde bir ölçüde kendine ayrıksı bir yer bulan finansal bir kriz oldu ve beraberinde getirdiği tecrübe hem yüksek derecede borçlanmanın küresel anlamda son derece yaygın olması, eş zamanlı olarak eşitsizliklerin de gelir adaletsizliğinin, servet eşitsizliğinin de muazzam derecede yaygınlaşması oldu” diye konuştu.
“Homo Ploutia” kavramından söz ederek sözlerini sürdüren Babacan şöyle devam etti:
“Mesela Branko Milanoviç bugün dünyanın meşhur iktisatçılarından, Dünya Bankası’nda uzun süre çalışmış ve eşitsizlikleri şu an çalışan önemli insanlardan bir tanesi. Homo Ploutia diye bir kavram Yunancadan geçerek öneriliyor. Milanoviç’in geçen sene Capitalism, Alone diye bir kitabı çıktı. Bu kavram kapitalizmin de ilk defa sermaye sahiplerinin aynı zamanda gelirin de sahipleri olduğu gibi bir döneme işaret ettiğinden bahsediyor. Ploutia servet demek ve servet sahibi insan. Yani bu sadece klasik kapitalizmdeki kaynaklara ve sermayeye sahip insan değil, aynı zamanda o sermayenin sonucunda ve bir şekilde o emek döngüsü içerisinde gelire de sahip olan bizim bugün 2008 krizinde keza gördüğümüz gibi CEO’ların, şirket sahiplerinin hem bir şirketin sahibi hem çalışanı hem hissedarı hem çalışanı nasıl olduğuna dair. Bugün de dünyanın zenginlerine dair gördüğümüz Elon Musk’a, Jeff Bezos’a veya diğerlerine dair gördüğümüz hikâye aslında bu hikâye. Türkiye’de bu nasıl oluyor? Bunu konuşmak benim için ilgi çekici bir meseleydi.”
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün hazırladığı küresel borç miktarını gösteren grafikle sözlerine devam eden Yunus Babacan, şunları söyledi:
“Bugün sahip olduğumuz borç toplamda 275 trilyon dolara yaklaşmış vaziyette dünyada, küresel anlamda. Dolayısıyla dünyada eşi görülmemiş bir borçlanmanın da hem hükümetler hem şirketler hem hane halkları için geldiğini gösterir. Türkiye de son derece muzdarip. Ne şekilde muzdarip olduğunu bir şekilde anlamak istiyorsak bizim borcun ikiye ayrıldığı yere gelmemiz lazım. Borç genellikle bir hükümet borcu, kamu borcu ve özel borç olarak ayrılır. Yani bizim Türkiye’de grafikte görebildiğimiz gibi kamu borcu aslında 2001 kriziyle çok zirvelere ulaşmışken daha sonrasında IMF politikalarının kontrollü ve sağlam bir şekilde Kemal Derviş sonrasında uygulanmasıyla ve bunun AK Parti döneminde devam etmesiyle birlikte kademeli olarak bugünümüze kadar azaldı. 2018 sonrasında tekrar artmış bulunuyor. Grafikten de görüleceği gibi tekrar 2009/2010 bandına bakarsak ufak bir yükselme var. Krizin etkisi ile beraber, bugün sahip olduğu hükümet borcu Türkiye gayri safi hasılasına tekrar yüksek derecede yaklaştı. Ama bundan daha ilgi çekici olanı şu grafikte görebileceğiniz şekilde özel borcun aynı tarihlerde muazzam derecede yükselmiş olması. Aynı gayri safi yurtiçi hasılada 'biz bundan ne anlamamız gerek' diye soracak olursak, Türkiye’nin temel dönüşümlerinden bir tanesi bu global anlamdaki eşitsizliklerdeki ve borçtaki dönüşümüne paralel olarak hükümetlerin borçlarının azalması. Hala da yüksek oranda devam etmesine rağmen özel sektörün çok ciddi anlamda borçlanması ile sonuçlandı.”
"Borçla Yaşamak: Türkiye’de Sınıf ve Eşitsizlik Deneyimleri" başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum kırsalında yeni üretim sezonunu Başkan Deveci başlattı
YEREL HABERLER Atakum kırsalında yeni üretim sezonunu Başkan Deveci ...
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 10'a çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 10'a çıktı
Vali Dağlı: “Sarıkamış büyük bir fedakarlık örneğidir”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Sarıkamış büyük bir fedakarlık ...
Soğancı: "Virüs psikolojimizi bozdu"
YEREL HABERLER Soğancı: "Virüs psikolojimizi bozdu"
20 yaşındaki genç aracının içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç aracının içinde tüfekle vurulmuş ...
Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten sonra bayıldı
YEREL HABERLER Veteriner, bıçaklı saldırganın ismini söyledikten ...
Ertuğrul Sağlam: “Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Sağlık, alınacak galibiyet ve ...
Bohçacı kılığında evden tabanca çalan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Bohçacı kılığında evden tabanca çalan kadın yakalandı
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 9'a çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 9'a çıktı
Orman muhafızlarına 'silah' eğitimi
YEREL HABERLER Orman muhafızlarına 'silah' eğitimi
Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 yabancı uyruklu ...
Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
Yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı ...
Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Reha Erginer: “Maçın hakeminden hiç memnun değilim”
YEREL HABERLER Reha Erginer: “Maçın hakeminden hiç memnun değilim”
Ertuğrul Sağlam: “İlk devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “İlk devreyi en iyi yerde bitirmek ...
Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs ...
Yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Boluspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Boluspor: 0
Samsun’da 20 yıllık kafeci pandemide 'manav' oldu
YEREL HABERLER Samsun’da 20 yıllık kafeci pandemide 'manav' oldu
Büyükşehir’den suç duyurusu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den suç duyurusu
Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet ...
Başkan Demir: “Türkiye’nin en büyük, en önemli, en güzel sanayi dönüşümü” Toybelen Sanayi Dönüşümü için başvurular başladı
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Türkiye’nin en büyük, en önemli, en ...
Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu hasta köpeği ölümden kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X