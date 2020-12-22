Opr. Dr. Tepe: "Burun eti ameliyatı ile rahat nefes alabilirsiniz"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, günlük yaşam konforunu olumsuz etkileyen burun etinden cerrahi tedavi yöntemi ile kurtularak rahat nefes alınabileceğini söyledi.

Birçok insan burnundaki et nedeniyle gündelik hayatta sıkıntı çekiyor. Burun içindeki parça nedeniyle rahat nefes alamayan vatandaşlar, geceleri ve gün için içinde büyük zorluk çekiyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, günlük yaşam konforunu ciddi derecede etkileyen burun eti şikayetinden cerrahi tedavi yöntemi ile kurtularak rahat nefes almak mümkün olduğunu belirtip, açıklamalarda bulundu.

Burnun solunum sistemi içinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Opr. Dr. Davut Tepe, "Sağlıklı bir yaşam için burundan rahat bir nefes alabilmek çok önemlidir. Burun eti sorunu toplumda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Halk arasında burun eti olarak da bilinen konkalar burun içinde bulunan ve zengin damarlarla çevrili yapılardır. Burun eti büyümesinin en sık görülen belirtisi burun tıkanıklığıdır. Kişi derin nefes almakta zorlanır. Gece uykusunda oksijen alımını artırmak için ağızdan solunum yapar ve bazı durumlarda horlama şikayeti ortaya çıkar” dedi.



“Farklı sağlık sorunlarına yol açıyor”

Rahat nefes alamamanın farklı sağlık sorunlarına da neden olduğunu ifade eden Dr. Tepe, ayrıca şunları söyledi:

“Yeterince oksijen alınamamasına ve bunun sonucunda kronik baş ağrısı ve dolaşım bozuklukları gibi problemlere neden olmaktadır. Aynı zamanda burun eti büyümesinin çocuklarda görülmesi durumunda kronik yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve gelişim geriliğine de neden olmaktadır. Ayrıca hastanın günlük yaşam konforunu ciddi derecede etkilemesinin yanı sıra aynı zamanda uzun süreçte yeterli oksijen alınamamasının bir sonucu olarak ciddi kalp hastalıklarına neden olmaktadır. Burundan nefes alamama şikayeti KBB polikliniğine en sık başvuru nedenlerinden biridir. Burun etlerinde meydana gelen anormal nitelikte büyümelerin kişide çeşitli şikayetlere sebep olduğu durumlarda, burun eti küçültme ameliyatları uygulanmaktadır. Sürekli burun tıkanıklığı bulunan ve başka tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen kişilerde, ameliyat yöntemiyle burun eti küçültme gerçekleştirilmekte ve hasta rahat bir nefes almaktadır. Bu anlamda burundan nefes alamayan kişilerin mutlaka bir KBB uzmanına görünmesi yaşam kalitesini arttırması için büyük önem taşır."

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