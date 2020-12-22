Samsun'da Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine yoğun ilgi



Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) MİLLİ Piyango'nun 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerlerine Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Umut kuyruğuna giren bir kişi, piyangonun kendisine çıkması durumunda okul yaptıracağını söyledi.

Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişinde tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL'den satılıyor. Yılbaşı biletlerlerine Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Mecidiye Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır aynı yerde bilet satan İlyas Memiş, "Bu yıl yine her zamanki gibi kalabalık. Vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. Genel olarak çeyrek bilete talep daha fazla. Hayırlısı olsun" dedi.

'OKUL YAPTIRACAĞIM' DİYEN BİLE VAR

Umut kuyruğuna giren vatandaşların ortak temennisi biletin kendilerine çıkması yönünde. Kimi şanslı biletin sahibi olması durumunda yoksul vatandaşlara yardım edeceğini söylerken kimi de piyangodan gelen parayla okul yaptırmayı düşündüğünü belirtti. Bazı vatandaşlar da heyecana ortak olmak için bilet aldığını ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK

2020-12-22 12:37:56



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