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Maskeler kepçe kulak estetiğine talebi artırdı Dr. Hayati Akbaş: "Kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı"

İHA

Maskeler kepçe kulak estetiğine talebi artırdı Dr. Hayati Akbaş: "Kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı"

Korona virüs tedbirlerden dolayı günlük hayatın artık vazgeçilmezi olan maskelerin kullanımı kepçe kulak ameliyatına olan talebi arttırdı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Birçok insan bu maskeli dönemde kulaklarındaki hafif çıkıntının farkına vardılar. Bu nedenle kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı" dedi.
Maskelerin kullanımı insanların dikkatini kulaklara yöneltti. Daha gergin ve kulağı sıkan ipli maskelerin kullanımı hafif kepçe kulakları olan insanların kulaklarını daha da ortaya çıkarınca kepçe kulak ameliyatı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, pandemi döneminde kullanılan maskelerin kulağın kepçe olmasını arttırıcı bir özelliği olmadığını ifade ederek, "Maske kullanımına bağlı kulağımıza olan ilgimiz ve dikkatimiz bu dönemde daha çok çoğaldı. Önceleri çok hafif kepçe kulağı olduğu için dikkatini çekmeyen ve bundan rahatsız olmayan birçok insan bu maskeli dönemde kulaklarındaki hafif çıkıntının farkına vardı. Bu nedenle kepçe kulak operasyonlarına talep ilginç bir şekilde arttı. 'Bende kepçe kulak var, bundan rahatsız oluyorum' diye plastik cerrahlara başvurular arttı. Maskeler o hafif kepçe kulakları insanları dikkatine daha çok sunarak fark edilirliğini arttırdı. Kepçe kulak ameliyatı yapıldıktan sonra maske normal şekilde takılabilir. Estetik ameliyatı olan insanın maske taktığında kepçe kulağının tekrar eski hale gelmesi veya ameliyatın bozulması gibi durum söz konusu değildir. Tabii ki bir takım maskeler kulağı acıtabilir. Kulakta yara da yapabilir. Bu maskelerin kulağa baskı yapmaması gerekir" dedi.

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