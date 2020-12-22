Havalar soğudu, balıklar yağlandı Balık tezgahları şenlendi

Samsun'da havaların soğumasıyla Karadeniz hamsisine olan ilgi daha da arttı. Hamsi ve sarıkanatta bolluk yaşanıyor.

Samsun’da etkili olan soğuk hava sonrasında soğuyan Karadeniz, en çok balıkçıların yüzünü güldürdü. Tezgahların gözdesi olan hamsi kilosu 15 TL’den alıcı buluyor. Fiyatların uygun olmasından dolayı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten balık satıcıları, rağbetten memnun.



"Alan da memnun, satan da memnun, tutan da memnun”

Vatandaş ilgisinin yoğun olduğunu ve işlerinden memnun olduklarını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “Havalar soğudu, balıklar yağlandı. İşlerimiz güzel. Havaların soğuması ile balığa olan rağbette arttı. Şu an 15 TL’ye hamsi satıyoruz. Fiyat 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi ama boyu büyüdü hamsinin. Şu an bol miktarda çıkan sarıkanat balığımız var. 1 hafta önce 5060 TL olan sarıkanat 40 TL’ye düştü. Izgarası ve tavası güzel oluyor. Vatandaşın sarıkanat balığına ilgisi güzel. İşlerimiz güzel. Alan da memnun, satan da memnun, tutan da memnun” dedi.

Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatları ise şu şekilde: Palamut 8 TL, mezgit 10 TL, barbun 10 TL, sarıkanat 40 TL, levrek 40 TL, çupra 40 TL, somon 27 TL, alabalık 25 TL, istavrit 10 ile 20 TL.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.