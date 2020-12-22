OMÜ’de “Kültür Elçileri Projesi" başlıyor

Türk kültür, sanat ve bilim dünyasının temsilcileri ile OMÜ’lü uluslararası öğrencilerin buluşacağı Kültür Elçileri Projesi (KEP) yakın bir zamanda başlayacak.

Yürütücülüğünü yaklaşık 6 bin uluslararası öğrenciye sahip OMÜ’nün yapacağı, Uluslararası İlişkiler Birimi, OMÜ Vakfı ile OMÜTÜRKÇE'nin de paydaş olduğu projeyle OMÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin burslandırılması hedefleniyor. OMÜ’yü tercih eden uluslararası öğrenciler, eğitim süreçlerindeki başarıları dâhilinde KEP programına kabul edilerek alacakları eğitimle birlikte ülkenin ve kültürün sertifikalı temsilcileri olacaklar. Söz konusu proje ile Türk kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması ile uluslararası diyalog ve iletişimin güçlendirilmesini hedefleniyor.



Türk kültür ve medeniyetinin sembolü olan temalar projede yer alıyor

Türk kültür ve medeniyet tarihinin simgesi olan edebiyat, müzik, sanat, folklor, mutfak sanatları vb. temalar, Kültür Elçileri Yetiştirme ve Eğitim Projesi’nin bileşenleri arasında yer alıyor. Ayrıca proje dâhilinde şehir içi ve dışındaki sosyal ve kültürel mekânlar ile müzelere ziyaretler de yapılacak.



OMÜKEP programı “bir fincan kahveyi kırk yıl hatırlı” yapan Anadolu aydınlığında tanışma fırsatını tüm uluslararası öğrencilere sunacak. OMÜKEP; bilgi ile dostluğu, Türk kültürünü, sanatını ve dünyaya bakış açısını bir araya getirirken bu kapsamda programa alınan öğrenciler, eğitimler doğrultusunda öğrenim gördükleri ülkeyi daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Öğrenciler, eğitimlerini tamamlayıp kendi ülkelerine döndükleri zaman Türk kültür ve eğitim sisteminin birer elçisi olarak Türkiye ile kurdukları bağları canlı tutacak.

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