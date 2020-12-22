Çarşambaspor’da Erbaasor mesaisi

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, Perşembe günü sahasında yapacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, geçen Pazar günü Osmaniyespor ile deplasmanda oynadığı maçı 00’lık skorla tamamlamasının ardından evine döndü. Yeşilbeyazlı takım, hız kesmeden 15. haftada kendi sahasında konuk edeceği Erbaaspor maçına Adapark Tesisleri'nde yağmur altında yaptığı idmanla hazırlanıyor.

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