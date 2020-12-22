Kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığına bağlı çevre timi, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Kumtepe Mahallesi'nde devriye esnasında M.B(43) ve M.Ç.(49) isimli şahısların av yaptıklarının görünmesi üzerine yapılan kontrolde şahısların avcılık belgesi ve avlanma izinlerinin olmadığı, avlanmada kullanılan iki adet av tüfeğinin ruhsatının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülerek şahısların olayda kullandıkları 2 adet av tüfeği, izinsiz olarak avladıkları 3 adet kara meke ve 1 adet yaban ördeği muhafaza altına alınarak M.B. isimli şahsa 3 bin 332 TL, M.Ç isimli şahsa 2 bin 878 TL, toplamda 6 bin 220 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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