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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan ‘kubar esrar’ operasyonu

İHA

Jandarmadan ‘kubar esrar’ operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 240 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Çarşamba ilçesi Aşağı Dikencik Mahallesi’nde ikamet eden A.A. (35) isimli şahsın 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı' bilgisinin alınmasına müteakip KEP uygulaması kullanılarak şahıs hakkında gerekli araştırmalar yapıldı. A.A. isimli şahsın Aşağı Dikencik Mahallesi ve Yeşilırmak Mahallesi’ndeki ikametlerinde yapılan arama neticesinde şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 240 gr kubar esrar, 1 adet kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 34 adet fişek, 5 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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