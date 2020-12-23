Samsun´da, 4 kişinin kaçak ördek avına 11 bin 172 lira ceza



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, Ladik Gölü çevresinde kaçak ördek avladıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanırken, toplam 11 bin 172 lira ceza kesildi.

Kentin LadikTaşova yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Ladik Gölü kenarında kaçak avlanan 4 kişiyi yakaladı. M.D. (51), H.G. (44), H.G. (42) ve K.T.´nin (44) ava yasak bölgede ördek avladıkları belirlendi. Avlanan 2 ördek ile 4 kişiye ait ve avda kullanılan otomatik tüfek, çalılar ile 'örtülü füme' diye tabir edilen yasak av malzemesi ve batarya blokuna bağlı ördek sesi çıkaran ses yayın cihazı ele geçirildi. Avda kullanılan bu malzemeler de Vezirköprü Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca 4 kişiye 'ruhsatsız tüfek taşımak', 'yasak av malzemesi ile avlanmak', 'ses yayın cihazıyla avlanmak', 'avlanma süreleri dışında avlanmak', 'yasak bölgede avlanmak', 'avlanması yasak olan hayvanı avlamak ve avcılık belgesi olmadan avlanmak' suçlarından toplam 11 bin 172 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-12-23 11:02:08



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