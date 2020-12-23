Samsun’da otellere yılbaşı programı yasağı

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında oteller ve konaklama tesislerinin yılbaşı programları yasaklandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “31 Aralık saat 21.00 ve 4 Ocak 2021 saat 05.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesisleri için aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla; Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerinin, yılbaşında yemeklimüzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacaklarına, belirtilen süre ve günlerde, oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmemesine, saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dâhil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine, belirtilen süre ve günlerde; otel ve konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirlerin alınmasına ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Alınan kararlarda belirtilen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ve Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

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