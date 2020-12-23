ÇDH’ye ‘Covid-19’ laboratuvarı

Samsun genelinde 3 merkezde gerçekleştirilen korona virüs testleri artık Çarşamba Devlet Hastanesinde de yapılacak.

Samsun genelinde 4. PCR Laboratuvarı, Çarşamba ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’ne kuruldu. Laboratuvar hakkında bilgilendirme yapan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Turan Bilgin, “Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarı ve OMÜ Tıp Fakültesi Laboratuvarından sonra ilimizde 4. PCR Laboratuvarı İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile yeterli teknik donanım, tıbbi cihaz ve sağlık ekibi ile hastanemizde hizmet vermeye başlandı. İlçemizle birlikte Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin Covid19 testlerinin de çalışılacağı laboratuvarımızla, testlerin daha hızlı çalışılarak hastalarımızın tanı ve tedavilerinin çok daha erken dönemde başlatılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

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