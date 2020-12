Canik Belediyesinden gençlere bir hediye daha

Çocuklar ve gençleri sosyal aktivite alanında tutabilmek için hazırladığı “Hayalinde ki yeni yıl” ödüllü resim, şarkı ve şiir etkinliği devam eden Canik Belediyesi, Mekke’nin Fethi ile ilgili yine ödüllü bir etkinlik başlattı.

Çocukların ve gençlerin pandemi sürecinden ciddi şekilde etkilendiğini bilim insanlarının net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımız başta olmak üzere gençlerimiz için çok önemli projeler hazırladık, hayata geçirdik ve hazırlamaya devam ediyoruz. Model Roket Üretimi ve Atışı, Gençlik Gelişim Birimi, Dijital Teknolojiler ve Tasarım Merkezi pandemi sonrasında onların hizmetinde olacak çalışmalardan sadece bir kaçı. Her alanda gelişen her alanda donanım sahibi bir gençlik hedefimiz durmaksızın devam edecek” dedi.



“Canik halkı her şeyin en iyisine layıktır”

Bütün bu projelerin yanı sıra çocukların sosyal olarak dinç kalmalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sandıkçı, “İçinde bulunduğumuz ve zor geçen 2020’nin ardından yeni yıla umutlarını taze tutmak için geçtiğimiz günlerde başlattığımız hayalindeki yeni yıl etkinliğine, Mekke’nin Fethi dolayısıyla bir etkinliği daha onların ilgisine sunduk. Manevi olarak güçlü, değerlerine sahip çıkan ve farkındalık oluşturan, bilimin ve teknolojinin ışığında kendilerini geliştiren bir nesil oluşmasına katkılarımız artarak devam edecektir. Canik ve Canik Halkı her şeyin en iyisine layıktır. Bizim için önemli olan ise onların sevgisine layık olmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.