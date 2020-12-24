Uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Y.Ö., A.Ç., Y.H., B.K. ve Ö.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 626 kapsül sentetik ecza ve 76 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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