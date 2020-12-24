Jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden eğitim

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden “Trafik Dedektifleri Projesi“ ve Kovid19 tedbirler kapsamında eğitim verildi.

Uzaktan trafik eğitimi kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince EBA üzerinden telekonferans aracılığı ile Doğanca ve Üçpınar İlkokulu öğrencileriyle görüntülü iletişim kurarak trafik levhaları, yaya geçişleri, yol çizgileri ve servis araçlarında uyulması gereken konular hakkında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere korona virüs tedbirleri de hatırlatıldı.

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