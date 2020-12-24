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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

186 itfaiyeciye 'mesleki yeterlilik belgesi'

İHA

186 itfaiyeciye 'mesleki yeterlilik belgesi'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline trafik kazalarında veya park halindeki araçlarda çıkan yangına karşı iş güvenliği ve müdahale yöntemleri eğitimi verildi. Eğitimler sonucunda yapılan sınavla 186 itfaiyeci, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu‘nda yaptığı değişiklikle getirilen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin teknik ve mesleki yeterlilik şartı sebebiyle eğitim düzenledi. Teorik ve pratik eğitimlerde itfaiyecilere trafik kazalarına karışan araçlarda yangın meydana gelmemesi için motor ve mekanik aksamlarına doğru müdahale yöntemleri öğretildi. Ayrıca motorlara bakım yapmadan önce alınması gereken güvenlik tedbirleri, yanıcı parlayıcı malzemelere karşı alınacak önlemler, çalışan makinenin durdurulması, bakım onarım sırasında koruyucu güvenlik malzemelerinin giyilmesi gibi konular anlatıldı. İtfaiye personeli, eğitimler sonucunda bakanlığın yetkilendirdiği Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından yapılan sınavı başarıyla tamamladı.
186 itfaiyeci, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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