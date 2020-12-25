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Samsun manda popülasyonunda Türkiye’de zirvede yer alıyor İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam: "Verimi yüksek combalardan alınan spermlerle mandalarda suni tohumlama hizmetine başladık"

İHA

Samsun manda popülasyonunda Türkiye’de zirvede yer alıyor İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam: "Verimi yüksek combalardan alınan spermlerle mandalarda suni tohumlama hizmetine başladık"

Samsun’un farklı yerlerinde yetiştirilen mandaların sayısı 22 bin 500’e ulaştı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Özel veterinerlerle anlaşarak, verimi yüksek combalardan alınan spermlerle mandalarda suni tohumlama hizmetine başladık” dedi.
Samsun’un farklı bölgelerinde yetiştirilen mandaların sayısı 22 bin 500’e ulaştı. Eti ve sütü bakımından birçok sektörün büyük rağbet gösterdiği mandaların sayısı Samsun’da artarak devam ediyor. Mandalardan alınan süt ile kaymak, yoğurt, dondurma ve tereyağı gibi birçok gıda ürünü üretilebiliyor. Etinden birçok tüketici ve üretici yararlanırken boynuzlarında ise üflemeli müzik aletleri yapıldığı biliniyor. Samsun artan manda popülasyonu bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Manda üretiminde ise Bafra ilçesi başı çekiyor. İlçede bulunan Kızılırmak Deltası’nda mandaların sayısı katlanarak her geçen gün artış gösteriyor. Mandalar sahipleri tarafından her yıl nisan ayı itibarıyla deltaya bırakılıyor, havaların soğumasıyla birlikte ikim ayının sonuna doğru deltadan toplanıyor. Mandalar yaklaşık olarak deltada 7 ay otluyor.
Samsun’da yaklaşık 22 bin 500 dekarlık bir manda varlığı olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bafra’daki Kızılırmak Deltası mera gibi kullanılarak en az 10 bin tanesi bu bölgede yer alırken diğer bölgelerimiz Terme, Çarşamba, Alaçam ve 19 Mayıs bölgelerinde de manda varlığımız var. Mandalarla ilgili olarak verimi yüksek combalardan alınan spermlerle mandalarda suni tohumlama hizmetine başladık. Manda Yetiştiricileri Birliği ile OKA’dan desteklenen manda sütünün değerlendirilmesi ile ilgili son aşamaya gelen bir proje yürütüyoruz. 2019 yılının sonu, 2020 yılının başı itibariyle büyükbaş hayvan varlığımıza baktığımızda toplam 381 bin baş hayvan varlığımız mevcut. Bu hayvanların 22 bin 500 tanesi manda 359 bin tanesi de büyükbaş hayvandır. Bunun yanında yaklaşık 240 bin tane küçükbaş hayvanımız var. En büyük küçükbaş hayvan potansiyeli Karayaka Koyunları ve Bafra Koyunları mevcut. Ziraat Bankası, Samsun Valiliği ve il müdürlüğümüz arasında bütün 1100 baş arası bütün küçükbaş işletmelerin 100 başa tamamlanması ile ilgili Ziraat Bankası’ndan 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredilerin karşılanması ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Şimdiye kadar 64 adet müracaatımız var. 31 Aralık’a kadar bu müracaatları alacağız. Karayaka, Sakız ve Bafra Koyunu ile ilgili başvuruları yapabiliyorlar. Bölgemizde de yoğun bir şekilde küçükbaş hayvanların artırımını sağlayacağız ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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