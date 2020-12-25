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Dr. Hayati Akbaş: "Meme estetiği yaparak kişilerin sarsılan psikolojilerini tamir ediyoruz" "Kadının meme dokusunu tamamlayarak vücudunun savunma direncini artıyoruz"

İHA

Dr. Hayati Akbaş: "Meme estetiği yaparak kişilerin sarsılan psikolojilerini tamir ediyoruz" "Kadının meme dokusunu tamamlayarak vücudunun savunma direncini artıyoruz"

– Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda meme estetiğinin önemine değinerek, “Vücudun başka bölümlerinden aldığımız dokularla veya kullandığımız silikonlarla kadından kanser nedeniyle alınan memesini yeniden yaparak vücut bütünlüğünü tamamlıyoruz. Kaybolan öz güvenlerini ve sarsılan psikolojilerini tamir etme şansımız olabiliyor” dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, meme estetiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda meme kanseri nedeniyle memenin kısmen veya tamamen alınması söz konusu olduğunu bu durumlarda ise beden bütünlüğü bozulduğu için kadınların psikolojilerine ve sosyal yaşantılarına olumsuz yönde etki etkilediğini ifade ederek "Bu gibi durumlarda plastik cerrahi devreye giriyor. Bu gibi durumlarda estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi kadının kısmen ya da tamamen eksik olan göğsünü yeniden karşı taraftaki göğsüyle birbirine benzeyecek şekilde yeniden yapılmasını sağlayan bir branştır. Biz plastik cerrahlar, vücudun başka bölümlerinden aldığımız dokularla veya kullandığımız silikonlarla kadından kanser nedeniyle alınan memesini yeniden yaparak kadının vücut bütünlüğünü tamamlıyoruz ve kaybolan öz güvenlerini ve sarsılan psikolojilerini tamir etme şansımız olabiliyor. Sadece beden ve memenin tamiratı yapılmamış oluyor, aynı zamanda psikolojilerinin de tamiratı yapılmış oluyor” diye konuştu.

“Bir kadının memesi alınması kişini vücut direncini etkiliyor”
Yapılan meme estetiği ile aynı zamanda kişinin vücudunun savunma mekanizmasına olumlu bir etki ettiklerini söyleyen Dr. Akbaş, “Dünyada korona virüsünden dolayı bir yıldır bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte operasyonlar tabi ki yapılabilir. Sonuçta kanser sonrası bir kadının memesi alınması, kadının psikolojisini ve vücut direncini olumsuz etkileyen bir faktördür. Bir kadının memesinin yeniden yapılarak eksikliğinin giderilmesi, kadınının sadece vücudunun tamamlanması ile kalmaz, aynı zamanda vücudun savunma mekanizmasını olumlu yönde etkiliyor. Öz güven ve psikolojik eksikliği ve memenin eksikliği kadının savunma sistemini ve vücudunu olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. Biz bir kadının meme dokusunu tamamlayarak vücudunun savunma direncini artırmış oluyoruz ve bu da dışarıdan gelen hastalıklara karşı hatta korona virüsüne karşı savunma sistemini güçlendiren bir faktör olarak düşünülebilir. Bizim demek istediğimiz kansere bağlı meme eksikliğinden dolayı psikolojisi olumsuz etkilenmiş olan kadınların bu operasyonu yaptırmalarının faydalı olacağı, bu operasyonu yaptırdıktan sonra vücudun savunma mekanizmasının daha güçlü olacağı ve kendilerine olan güvenlerinin daha da artacağı yönünde. Bu gibi durumlarda meme rekonstrüksiyonu rahatlıkla yapılabilir. Bunun için değişik teknikler var. Neredeyse diğer memeyle birbirine çok büyük oranda benzeyecek şekilde tamamen kaybedilmiş olan memeyi çeşitli değişik plastik cerrahi yöntemleriyle yapmak mümkündür" şeklinde konuştu.

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