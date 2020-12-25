Tartıştığı akrabasını bıçaklayan gence 12 yıl hapis

Samsun'da tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde 9.5 ay önce meydana gelen olayda, tartıştığı akrabası Ali A.'yı bıçakla ağır yaralayan Aşkın A., olaydan sonra Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aşkın A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Aşkın A. mahkemece 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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